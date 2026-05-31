L’Italia Under 21 utilizza un metodo particolare: le camere triple, i cellulari riposti nei cassetti e sanzioni per chi commette errori. La squadra, con un’età media di circa 20 anni e mezzo, si prepara alle sfide contro Lussemburgo e Grecia. La strategia di allenamento e gestione mira a rafforzare la disciplina e la concentrazione tra i giovani calciatori. Nessun dettaglio sulla durata o sui risultati di questa metodologia, che viene applicata sotto la guida di un tecnico specifico.

L’Italia più giovane di sempre - età media 20 anni e mezzo - non ha bisogno di regole, ma di buon senso. O, meglio, le regole sono quelle di una convivenza costruita sull’empatia e, quindi, sulla voglia di condivisione, degli spazi, degli interessi. A Coverciano, casa azzurri, va così: la sagoma di Gigio Donnarumma si confonde in mezzo a quello di un gruppo di venticinque ragazzi che esce dalla sala riunioni come una scolaresca e come una scolaresca prende la via del campo di allenamento. Sveglia presto e, comunque, non oltre le nove: se il momento della colazione diventa un’abitudine corale tanto meglio. Cellulari nel cassetto delle camere rigorosamente doppie, triple per i tre portieri: non è un’imposizione, ma una libera scelta a cui si sono adeguati gli azzurrini diventati grandi per l’occasione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Camere triple, cellulari nei cassetti e chi sbaglia...: Italia, è il metodo Baldini

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