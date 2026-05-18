Abete | Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno per il momento c’è Baldini Chi sarà presidente valuterà

A poco più di un mese dalle elezioni per il nuovo presidente della FIGC, la corsa per la successione si fa più intensa. In un’intervista, un ex dirigente ha dichiarato di non vedere ancora un possibile commissario tecnico per la nazionale, indicando come attuale allenatore in carica un altro professionista. Ha aggiunto che la scelta del presidente sarà lasciata alla futura dirigenza. Inoltre, ha commentato come il suo divorzio dalla FIGC abbia portato a dover attendere fino al 2030 per una partita del Mondiale.

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