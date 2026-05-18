Abete | Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno per il momento c’è Baldini Chi sarà presidente valuterà
A poco più di un mese dalle elezioni per il nuovo presidente della FIGC, la corsa per la successione si fa più intensa. In un’intervista, un ex dirigente ha dichiarato di non vedere ancora un possibile commissario tecnico per la nazionale, indicando come attuale allenatore in carica un altro professionista. Ha aggiunto che la scelta del presidente sarà lasciata alla futura dirigenza. Inoltre, ha commentato come il suo divorzio dalla FIGC abbia portato a dover attendere fino al 2030 per una partita del Mondiale.
Calciomercato Inter: il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti. Quali saranno le mosse del club Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Abete: «Chi vedo come Ct dell’Italia? Non vedo nessuno, per il momento c’è Baldini. Chi sarà presidente valuterà» Parisi ko contro la Juventus: la Fiorentina annuncia l’esito degli esami nel suo comunicato! C’è lesione Klose nuovo allenatore della Lazio per il dopo-Sarri? Cosa renderebbe così affascinante questa scelta biancoceleste Flick e il Barcellona avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2028. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Giovanni Malagò è uno dei due candidati, insieme a Giancarlo Abete, alla corsa per la carica di Presidente della Federcalcio. L’ex numero uno del CONI però è già pronto a farsi da parte in caso di scelte sbagliate, come quella sul Commissario Tecnico: https:/ - Facebook facebook