Tesori nascosti nei cassetti? A Torino le valutazioni gratuite della più antica casa d' aste d' Italia | come partecipare

Notizia in breve

A Torino, la più antica casa d'aste d’Italia offre valutazioni gratuite di oggetti di valore come libri, dipinti e documenti di famiglia. Chi possiede un pezzo ereditato può portarlo presso la sede per una stima senza costi. La procedura prevede la consegna dell’oggetto e la valutazione da parte di esperti. Nessuna vendita è obbligatoria e ogni valutazione è gratuita. La possibilità di partecipare è aperta a chiunque abbia un oggetto da sottoporre a stima.