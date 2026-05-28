Tesori nascosti nei cassetti? A Torino le valutazioni gratuite della più antica casa d' aste d' Italia | come partecipare
A Torino, la più antica casa d'aste d’Italia offre valutazioni gratuite di oggetti di valore come libri, dipinti e documenti di famiglia. Chi possiede un pezzo ereditato può portarlo presso la sede per una stima senza costi. La procedura prevede la consegna dell’oggetto e la valutazione da parte di esperti. Nessuna vendita è obbligatoria e ogni valutazione è gratuita. La possibilità di partecipare è aperta a chiunque abbia un oggetto da sottoporre a stima.
Avete in casa un vecchio libro ereditato dai nonni, un dipinto di cui non conoscete l'autore o un antico documento di famiglia e volete scoprirne il reale valore. Potreste avere in casa un tesoro senza saperlo. Gonnelli Casa d'Aste, la più antica casa d'aste in Italia, fondata a Firenze nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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