Andrea Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus in estate. La sua stagione è stata divisa tra buone prestazioni e momenti difficili, portando i dirigenti a considerare una cessione. I numeri e il rendimento mostrano che la società valuta seriamente questa opzione. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di fare spazio alla rosa o di ottenere un ritorno economico.

Andrea Cambiaso, possibile sacrificio estivo dei bianconeri: numeri e rendimento indicano una verità difficile da ignorare. Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus non è più così scontato. Il laterale azzurro, fino a pochi mesi fa considerato un punto fermo del progetto tecnico, potrebbe clamorosamente lasciare Torino già nella prossima estate. Le esigenze economiche del club — chiamato a finanziare la ricostruzione attraverso almeno una cessione eccellente — lo hanno inserito, insieme a Gleison Bremer, nel gruppo dei potenziali sacrificabili. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno A pesare sulla sua posizione non ci sono solo le valutazioni di bilancio, ma anche l’andamento dell’ultima stagione, caratterizzato da luci e ombre. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cambiaso lascia la Juve? Stagione a due facce: ecco perché i bianconeri valutano la sua cessione

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