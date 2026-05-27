Kostic ha lasciato la Juventus senza ricevere alcuna indennità. Il contratto del calciatore serbo non sarà rinnovato e si concluderà alla fine della stagione. L’esterno non continuerà con i bianconeri e dovrà cercare una nuova squadra in estate. La sua esperienza con la Juventus si conclude senza prolungamenti o accordi economici supplementari.

di Francesco Spagnolo Kostic lascia la Juve a zero. Il contratto del serbo non sarà rinnovato e il giocatore dovrà trovare una nuova sistemazione in estate. Il futuro di Filip Kostic è ormai lontano da Torino. L’esperienza con la Juve può considerarsi ormai chiusa, segnando la fine di un capitolo intenso e ricco di alti e bassi per l’esterno serbo. Il giocatore, attualmente in scadenza di contratto con i bianconeri, ha già svuotato l’armadietto alla Continassa e, a partire dalle prossime settimane, troverà una nuova sistemazione a parametro zero Analizzando la sua avventura all’ombra della Mole, le statistiche di Kostic con la Juve raccontano l’impatto di un calciatore che ha saputo dare un contributo concreto, specialmente nella prima fase della sua esperienza in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic Juve, è addio. L’esterno lascia i bianconeri a zero. Ecco come è andata la sua esperienza con la Vecchia Signora

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Subentrato al 60, Kostic si rende subito protagonista siglando la rete del definitivo 3-0

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