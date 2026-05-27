Cambiaso lascia la Juve in estate? I bianconeri non chiudono la porta alla cessione | dal prezzo al possibile scambio con Frattesi – VIDEO

La Juventus valuta la cessione di Cambiaso in vista della prossima finestra di mercato estiva. La società ha stabilito un prezzo di circa 35 milioni di euro per il trasferimento del giocatore e non ha escluso un possibile scambio con un altro calciatore, Frattesi. La decisione dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle strategie di mercato della squadra.

di Francesco Spagnolo Cambiaso potrebbe lasciare la Juve in estate. I bianconeri non lo blindano e hanno fissato il prezzo intorno ai 35 milioni di euro. Concluso il campionato, in casa Juventus si ragiona sul futuro. La mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe portare i bianconeri a fare qualche sacrificio. E uno dei nomi è sicuramente quello di Cambiaso. Nel consueto appuntamento dedicato al calciomercato in onda sul canale Youtube di , Eleonora Trotta ha fatto il punto sul futuro dell’esterno. La giornalista ha fatto chiarezza sulla situazione legata al calciatore, svelando la strategia economica del club di Torino: « La Juventus ha fissato un prezzo per Cambiaso: si parte dai 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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