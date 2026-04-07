Foggia il romanzo che dà voce agli invisibili e ai dimenticati

A Foggia, un romanzo scritto da un giornalista locale racconta la realtà degli emarginati e delle persone senza dimora. Attraverso la storia di due uomini che tentano di riportare a casa la salma di un giovane migrante, il libro affronta temi legati all’esclusione sociale e alle difficoltà di chi vive ai margini della società. La narrazione si concentra sulla vicenda di questi personaggi e sulla loro esperienza quotidiana.

Emiliano Moccia, giornalista e scrittore foggiano, analizza attraverso il romanzo Funerale contromano la condizione degli emarginati in Capitanata, focalizzandosi sulla vicenda di due senza dimora che cercano di rimpatriare la salma di un giovane migrante. L’opera, pubblicata dalla casa editrice barese Les Flâneurs, mette al centro Emanuele e Ibra. Entrambi risiedono nel dormitorio pubblico di Foggia, ma provengono da percorsi opposti: il primo è un ex professionista dell’informazione che ha deciso di abbandonare la carriera, mentre il secondo è un cittadino gambiano arrivato in Italia poco più di vent’anni prima, segnato dalle dinamiche dello sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, il romanzo che dà voce agli invisibili e ai dimenticati Memorie in Movimento, ad Avellino nasce l'archivio che dà voce ai dimenticati della storiaARCI Avellino lancia, con il sostegno della Chiesa Valdese, un progetto culturale e politico per restituire centralità alle lotte delle donne, delle... Oltre 7 milioni di italiani si prendono cura di un familiare fragile: arriva il documentario che dà voce ai «caregiver invisibili»Il film intreccia più di dieci storie, costruendo un racconto corale che attraversa amore, solitudine, burocrazia e resilienza. Argomenti più discussi: Moschea a Foggia, Futuro Nazionale in piazza: No all’islamizzazione della città; Premio Strega 2026, annunciata la dozzina finalista; Il Foggia torna alla vittoria. ++ I 'giganti' di Foggia e provincia Chi c'è dietro le aziende più ricche e quanto fatturano Link notizia al primo commento - facebook.com facebook Franco Nero, il grande attore originario di San Severo ( #Foggia ): "Non dormo pensando ai bambini che muoiono nelle guerre, ultimamente a #Gaza ". #GazaGenocide . x.com