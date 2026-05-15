Memoria di guerra | il libro che dà voce alle vittime del 1943
Un nuovo libro raccoglie le testimonianze delle persone che hanno vissuto i bombardamenti del 1943, offrendo uno sguardo diretto sulle loro esperienze. Le storie sono state condivise dai discendenti di chi ha subito quelle devastazioni, portando alla luce verità spesso trascurate. L’opera si collega a eventi recenti, come i conflitti a Gaza, evidenziando le ferite ancora aperte e le memorie che si tramandano nel tempo. La pubblicazione si inserisce in un percorso di ricostruzione storica attraverso le parole di chi ha vissuto quei momenti.
? Domande chiave Come si collegano i bombardamenti del 1943 alle ferite di Gaza?. Chi sono i discendenti che hanno rivelato le verità dimenticate?. Cosa accadde realmente durante la tragica vicenda del treno di Balvano?. Perché la memoria locale campana può diventare una lezione per il presente?.? In Breve Collaborazione con Pro Loco Castrum e testimoni Calabrese, Romano e Chirollo.. Relazione tra bombardamenti del 30 maggio 1943 e tragedia di Balvano del 1944.. Progetto didattico per scuole e incontri pubblici in diverse regioni italiane.. Focus su Pomigliano d'Arco, Castello di Cisterna e Potenza per la memoria locale.. Lo scrittore Angelo... 🔗 Leggi su Ameve.eu
GLI UOMINI DELLA CAMPAGNA DI GUERRA NELL’UMBRIA E NELLE MARCHE
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