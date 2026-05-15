Memoria di guerra | il libro che dà voce alle vittime del 1943

Un nuovo libro raccoglie le testimonianze delle persone che hanno vissuto i bombardamenti del 1943, offrendo uno sguardo diretto sulle loro esperienze. Le storie sono state condivise dai discendenti di chi ha subito quelle devastazioni, portando alla luce verità spesso trascurate. L’opera si collega a eventi recenti, come i conflitti a Gaza, evidenziando le ferite ancora aperte e le memorie che si tramandano nel tempo. La pubblicazione si inserisce in un percorso di ricostruzione storica attraverso le parole di chi ha vissuto quei momenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui