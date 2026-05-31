ROMA – “La nuova panzana dei populisti si chiama “remigrazione”. Ma siamo sicuri di sapere cosa vuol dire, quante persone coinvolgerebbe o anche se è semplicemente possibile?”. È quanto si chiede, sulla sua pagina Facebook, il leader di Azione Carlo Calenda (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Calenda: “Siamo sicuri di sapere cosa vuol dire remigrazione?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Barbero spiega le ragioni del no al referendum sulla giustizia

Notizie e thread social correlati

Senza parabeni: cosa significa? Ipoallergenico è meglio? 'Nickel Tested': cosa vuol dire davvero? Cosa bisogna davvero sapere prima di acquistare un prodotto cosmeticoUn nuovo studio rivela che molti cosmetici indicano “senza parabeni” o “ipoallergenici” senza specificare cosa comportano realmente.

Leggi anche: Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni. Poi ci siamo riuniti sul palco per un concerto e vuol dire che era una cosa vera, un amore vero”

Argomenti più discussi: Carlo Calenda: Il centro di Roma è il peggiore d'Europa. Gualtieri? Prima voglio capire chi candidano a destra; Romeo: La partita vera è con l'Ue: per la Lega è assurdo derogare per le armi e non per aiutare le famiglie.

Infatti gli elettori di dx vogliono Vannacci nella coalizione di dx, visto che siamo sicuri che sia di dx e non come FI palesemente di sx. Calenda è di sx come FI e Lupi non conta un caxxo. x.com

Vannacci, Calenda, Di Battista i fattori del voto alle Politiche. E perché, dopo Venezia, l'effetto Referendum è già svanitoIn questa lunghissima campagna elettorale, che ci porterà alle Politiche del 2027 (tic tac, il tempo scorre: se si vota nella primavera, diciamo ad aprile, ormai c'è meno di ... ilmessaggero.it

Calenda accusa Formigli: Per invitarmi in tv mi ha chiesto di attaccare Meloni. Lui: Diffama, rinunci all’immunitàSostiene Carlo Calenda che da Piazzapulita gli sia stato chiesto una sorta di impegno ad attaccare il governo, come clausola per essere invitato in trasmissione a parlare della manovra. Il ... ilfattoquotidiano.it