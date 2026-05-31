Calenda attacca Meloni | Ha scelto la deriva populista di Vannacci

Calenda critica Meloni, accusandola di aver seguito la linea populista di Vannacci. La denuncia si basa su dichiarazioni e scelte politiche recenti che, secondo l’ex ministro, si allontanano dalla tradizione moderata del partito. La polemica si concentra sulle posizioni espresse dai rappresentanti di governo in relazione a temi di ordine pubblico e sicurezza. La discussione si inserisce nel dibattito politico più ampio sulla direzione politica del centrodestra e sulle influenze delle figure di spicco nel panorama nazionale.

? Domande chiave Perché Calenda accusa Meloni di seguire la linea di Vannacci?. Come influisce l'elezione di Trump sulla strategia internazionale del governo?. Quali sono le reali incongruenze economiche nelle promesse del generale Vannacci?. Come intende Azione intercettare l'8% degli elettori moderati indecisi?.? In Breve Azione punta all'8% degli elettori con liberali, +Europa e Radicali.. Calenda critica Renzi e il silenzio di Schlein sul conflitto ucraino.. Vannacci propone aiuti pensione minima con reddito personale di 5mila euro.. Italia ultima in Europa per crescita economica secondo i dati macroeconomici..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Carlo Calenda (Azione): Meloni, che delusione. E noi restiamo al centroAdesso che Vannacci sta andando bene, lei fa discorsi contro l’Europa. Ma lui è un generale da operetta, privo di scrupoli, promette ma non realizzerà. Non ci stiamo avvicinando né al centrodestra né ... msn.com

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