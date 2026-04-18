L’ascesa di Hasan Piker e la deriva populista dei democratici americani

Dopo la vittoria di Donald Trump, i democratici americani continuano a affrontare le conseguenze di quella sconfitta, ancora presenti più di un anno e mezzo dopo. Il partito non ha ancora trovato una risposta efficace alla diffusione del populismo trumpista e alla crescente influenza degli outsider del movimento MAGA su media e istituzioni. Questa situazione ha rafforzato la percezione di una crisi interna e di una difficoltà nel contrastare l’onda populista.

La vittoria di Donald Trump è ancora oggi, per i democratici, una ferita fresca: dopo più di un anno e mezzo, il Partito Democratico non è stato in grado di rispondere adeguatamente all’ascesa del trumpismo, alla sua normalizzazione e alla presa esercitata dagli outsider MAGA su media e istituzioni. Il golpista di Capitol Hill e l’influencer che parla di razza ariana non sono più errori di sistema, sono il sistema stesso. Di fronte a questa nuova normalità, i democratici hanno iniziato a pensare che la politica classica non è il modo adeguato per rispondere al radicalismo trumpiano, basato sulla guerriglia memetica e l’umiliazione di tutte le vecchie regole che hanno retto lo stato americano.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’ascesa di Hasan Piker, e la deriva populista dei democratici americani Notizie correlate Leggi anche: Ode alla resistenza di Schillaci, un argine alla deriva populista nella sanità «Ma quale deriva autoritaria, la riforma smantella una legge del Ventennio e ci allinea agli altri Paesi democratici»Costituito il Comitato per il Sì della Camera Penale di Piacenza: «Attacco alla Costituzione e all’indipendenza della Magistratura? Una bufala. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Make meme great again L’ascesa di Hasan Piker, e la deriva populista dei democratici americani; La diplomazia si sposta sui social media - Pan Wang. Incapace finora di battere la propaganda MAGA, il Partito Democratico prova a imitarla, usando shitposting e altri strumenti della guerra memetica, finendo così per replicare ...Incapace finora di battere la propaganda MAGA, il Partito Democratico prova a imitarla, usando shitposting e altri strumenti della guerra memetica, finendo così per replicare quel trumpismo che dovreb ... linkiesta.it