Il futuro di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, potrebbe subire una svolta. Secondo fonti di mercato, ci sono nuove trattative che potrebbero influenzare la sua permanenza in squadra. Al momento, non sono stati confermati dettagli ufficiali sulle eventuali cessioni o rinnovi. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dall club riguardo alle decisioni sul giocatore.

Calciomercato Lazio: intrigo dietro a Mario Gila, può cambiare rotta per il futuro del difensore spagnolo. Cosa sta accadendo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il destino calcistico di Mario Gila sta subendo un inaspettato e clamoroso ribaltone. Dopo aver disputato un’ottima annata a livello personale – affermandosi come una delle pochissime note liete in una stagione altrimenti molto travagliata per la Lazio – il difensore spagnolo sembrava il candidato numero uno a lasciare Formello. L’obiettivo iniziale della società era chiaro: monetizzare la sua cessione per finanziare i colpi in entrata richiesti dal neo allenatore Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Lazio: il futuro di Mario Gila cambia rotta. L’intrigo dietro al difensore spagnolo, cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Calciomercato Lazio, il futuro di Gila

Notizie e thread social correlati

Dani Ceballos Juve, la decisione del Real Madrid cambia il futuro dello spagnolo: cosa sta succedendoIl futuro di Dani Ceballos, attualmente in prestito alla Juventus, dipende dalla decisione presa dal Real Madrid, che possiede il suo contratto.

Calciomercato Juve, intrigo con il Barcellona: c’entrano Osimhen e Vlahovic. Cosa sta succedendoSul calciomercato della Juventus si intensificano le voci di un possibile scambio con il Barcellona, coinvolgendo gli attaccanti Osimhen e Vlahovic.

Temi più discussi: Ufficiale, Sarri divorzia dalla Lazio: i dettagli e quale sarà il suo futuro; Calciomercato Lazio, cessione in arrivo per Isaksen? Ecco da cosa dipenderà il suo futuro; Calciomercato Lazio, Sarri chiede una decisione in tempi rapidi; Gattuso chiama anche Provedel, ma il suo futuro si intreccia a quello di Mandas.

La LAZIO avrebbe ben chiaro il FUTURO di FLORIANI MUSSOLINI. #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazioNewsEu #ForzaLazio #AvantiLazio #Florianimussolini #calciomercato #Lazzari #Marusic #Gattuso x.com

Gustav Isaksen ha rifiutato di entrare in campo come riserva contro il Pisa e non è stata una cosa ben vista nello spogliatoio della Lazio dopo la partita reddit

Calciomercato Lazio | Maldini, permanenza o addio? Svelato il suo futuroCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nessun riscatto e neanche una trattativa sul prezzo. Le prestazioni di Daniel Maldini con la maglia della Lazio sono state così negative da spingere la società bi ... lalaziosiamonoi.it

Mercato Lazio | Mandas, futuro tutto da scrivere: ci pensa il TorinoIl portiere greco classe 2001 non è certo della permanenza nella Capitale ma potrebbe comunque restare in Serie A: il Torino sonda il terreno ... cittaceleste.it