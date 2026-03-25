Sul calciomercato della Juventus si intensificano le voci di un possibile scambio con il Barcellona, coinvolgendo gli attaccanti Osimhen e Vlahovic. La trattativa sembra ruotare attorno a un interesse dei catalani per l’attaccante serbo, mentre i dettagli delle operazioni non sono stati ancora ufficializzati. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Calciomercato Juve, possibile intrigo con il Barcellona. I blaugrana puntano forte un attaccante con il nome di Vlahovic sempre nel mirino. Il Barcellona sta delineando con cura la propria strategia offensiva per il post-Lewandowski, conscio che la scelta del nuovo numero 9 sarà determinante per i successi futuri. Mentre il sogno proibito resta Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, le dinamiche del mercato internazionale portano i catalani a guardare con estremo interesse anche a quanto succede in Italia, monitorando con attenzione le evoluzioni legate al calciomercato della Juve. Tra i nomi che stuzzicano la fantasia della dirigenza blaugrana c’è quello di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, intrigo con il Barcellona: c’entrano Osimhen e Vlahovic. Cosa sta succedendo

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