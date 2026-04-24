Il futuro di Dani Ceballos, attualmente in prestito alla Juventus, dipende dalla decisione presa dal Real Madrid, che possiede il suo contratto. La società spagnola ha comunicato la propria scelta riguardo al rinnovo o alla cessione del giocatore, influenzando così le possibilità di un suo ritorno in squadra o di un trasferimento altrove. La situazione resta incerta e si attende una comunicazione ufficiale da parte del club madrileno.

di Francesco Spagnolo Dani Ceballos Juve, il futuro del giocatore spagnolo è ancora tutto da scrivere. Il Real, intanto, lo esclude dai convocati per scelta tecnica. Ultime. Il mercato internazionale si accende intorno a uno dei talenti più cristallini, ma meno utilizzati, della Liga spagnola. Il Real Madrid si appresta a sfidare il Betis Siviglia, ma la notizia che scuote l’ambiente non riguarda il campo, bensì le scelte della dirigenza e dello staff tecnico. L’esclusione dai convocati di un big ha immediatamente riattivato i radar dei principali club europei, con l’ipotesi Dani Ceballos alla Juve che torna a farsi strada con prepotenza nelle cronache sportive.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dani Ceballos Juve, la decisione del Real Madrid cambia il futuro dello spagnolo: cosa sta succedendo

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