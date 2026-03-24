Calciomercato Juve, svelata la lista degli obiettivi estivi del mister per rinforzare la rosa con nomi di altissimo profilo in ogni singolo reparto. La programmazione estiva entra ufficialmente nel vivo e il quotidiano Tuttosport ha svelato le mosse future. Luciano Spalletti ha idee decisamente chiare sulle necessità per elevare la qualità tecnica. La dirigenza è pronta ad assecondare le precise richieste dell’allenatore, avviando i primissimi contatti per valutare ogni contratto. Il focus principale riguarda l’intero pacchetto arretrato, dove occorre grandissima solidità per dominare sul campo. Il primo nome per la difesa è Antonio Rudiger. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, svelata la lista degli obiettivi di Spalletti per l’estate: Rudiger il primo, poi altri dodici nomi

Articoli correlati

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni. Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree

Altri aggiornamenti su Calciomercato Juve

Temi più discussi: Calciomercato Juventus Ultime Notizie, Acquisti; Rinnovo con aumento, e non solo! Svelata la promessa fatta dalla Juventus a Spalletti; Derby d'Italia sotto l'ombrellone? Juventus e Inter al lavoro per un test di lusso in estate: svelata la location; Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Spalletti punta sul 4-2-3-1, svelata la scelta sulla punta centrale.

Rudiger alla Juventus, Calciomercato: colpo a parametro zeroAntonio Rudiger potrebbe essere il colpo a sorpresa della Juventus per il prossimo calciomercato, il calciatore tedesco va in scadenza di contratto con il Real Madrid. juvelive.it

Lewandowski Juve: dalla Spagna sono sicuri, svelato il suo futuro. Gli aggiornamentiLewandowski Juve, dalla Spagna sono sicuri che il futuro del giocatore polacco sarà ancora al Barcellona visto che Laporta vuole puntare su di lui Il panorama del calciomercato internazionale si arric ... juventusnews24.com

Le ultime sul calciomercato #Juve facebook

#Juventus su #Rudiger, già allenato da #Spalletti a Roma [Tuttosport] #calciomercato #Juve #RealMadrid calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com