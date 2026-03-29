Calciomercato Juve | i 5 nomi preferiti da Spalletti Ecco i colpi per alzare il livello

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la sessione estiva di calciomercato, l'allenatore della Juventus ha indicato cinque giocatori come obiettivi principali per rinforzare la rosa. La società sta pianificando gli acquisti per aumentare la competitività della squadra, seguendo le indicazioni dell'allenatore. I nomi scelti sono stati resi noti e sono al centro delle discussioni tra addetti ai lavori, con l'obiettivo di perfezionare la formazione per la prossima stagione.

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