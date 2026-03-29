Calciomercato Juve | i 5 nomi preferiti da Spalletti Ecco i colpi per alzare il livello
Durante la sessione estiva di calciomercato, l'allenatore della Juventus ha indicato cinque giocatori come obiettivi principali per rinforzare la rosa. La società sta pianificando gli acquisti per aumentare la competitività della squadra, seguendo le indicazioni dell'allenatore. I nomi scelti sono stati resi noti e sono al centro delle discussioni tra addetti ai lavori, con l'obiettivo di perfezionare la formazione per la prossima stagione.
Davis alla Juventus? Moretto: «Vi posso garantire che.». La situazione Icardi Galatasaray, trovato l’accordo dopo la disputa sui diritti d’immagine: come cambia il futuro dell’obiettivo del mercato Juve Udogie Juve, i bianconeri non mollano la presa! E se il Tottenham dovesse retrocedere. I possibili scenari Juventus Next Gen, 90 minuti per Puczka con l’Austria Under 21. Ecco com’è andata la partita del giovane terzino Juventus Next Gen, Oboavwoduo e Anghelè in Prima Squadra: come è andato l’allenamento dei due giovani bianconeri. I dettagli Licina Juve, il giovane fantasista cresce a vista d’occhio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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