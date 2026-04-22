L’Inter ha avanzato una proposta di rinnovo per il difensore olandese, con varie possibilità sul tavolo riguardo al suo futuro. Nel frattempo, alcuni giocatori con contratti in scadenza a giugno sono in attesa di decisioni che potrebbero portare alla loro partenza dalla squadra. La situazione contrattuale di diversi elementi del roster resta al centro dell’attenzione, con incontri e discussioni in corso per definire le prossime mosse.

Diversi calciatori dell’ Inter sono destinati a lasciare il club al termine della stagione, complice la scadenza dei rispettivi contratti prevista per giugno. Tra questi figurano nomi come Darmian, Acerbi e, con ogni probabilità, Mkhitaryan. Nell’elenco compariva anche Stefan de Vrij, il cui impiego nelle ultime annate si è progressivamente ridotto. In nerazzurro dal 2018, de Vrij rappresenta oggi il giocatore più longevo della rosa e continua a garantire un livello di affidabilità elevato: ogni volta che è chiamato in causa offre prestazioni solide, confermando un forte senso di appartenenza. Il suo contributo si rivela prezioso anche fuori dal campo, dove svolge un ruolo chiave all’interno dello spogliatoio, forte di un’esperienza che lo rende profondo conoscitore dell’ambiente e dei valori del club.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, proposta di rinnovo per De Vrij: diverse ipotesi per il futuro dell’olandese

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