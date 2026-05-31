L’Inter ha avviato una trattativa con l’Atalanta per il trasferimento di un giocatore. Nel frattempo, il trasferimento di Solet all’Inter dipende da una condizione specifica. Le trattative sono in corso e ci sono incontri tra le parti coinvolte. Non sono stati comunicati dettagli sui termini degli accordi o sui tempi di conclusione. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 31 MAGGIO Mercato Inter, per un Bisseck che va un Solet che arriva: ecco la proposta nerazzurra all’Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Avviata la trattativa con l’Atalanta per Palestra. Solet arriva a una sola condizione

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