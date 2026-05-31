Calciomercato Inter LIVE | Avviata la trattativa con l’Atalanta per Palestra Solet arriva a una sola condizione
L’Inter ha avviato una trattativa con l’Atalanta per il trasferimento di un giocatore. Nel frattempo, il trasferimento di Solet all’Inter dipende da una condizione specifica. Le trattative sono in corso e ci sono incontri tra le parti coinvolte. Non sono stati comunicati dettagli sui termini degli accordi o sui tempi di conclusione. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 31 MAGGIO Mercato Inter, per un Bisseck che va un Solet che arriva: ecco la proposta nerazzurra all’Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com
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