Calciomercato Firenzuola e Reconquista | ecco i mister

Il Firenzuola ha annunciato il nuovo allenatore dopo la separazione con l’ex tecnico, conclusa con la salvezza nel campionato di Seconda Categoria. La squadra ha scelto il sostituto di Silvio D’Apolito, che aveva guidato il club fino alla fine della stagione. La decisione sulla nomina è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sui tempi di inizio del nuovo incarico.

In Seconda Categoria sono state definite altre due panchine. Il Firenzuola ha scelto il sostituito di Silvio D’Apolito, con cui era arrivata la separazione al termine del campionato concluso con la salvezza. Il nuovo allenatore è Gianluca Torresi, nelle ultime stagioni alla guida del Sant’Agata, del Reconquista e del Barberino, da cui è stato esonerato nel febbraio scorso. Con Reconquista e Barberino Torresi ha ottenuto per due anni di fila la promozione dalla Seconda alla Prima. Il Reconquista di San Piero a Sieve, dopo la retrocessione in Seconda Categoria, ha nominato Dario Bianchini direttore sportivo e ha scelto il nuovo allenatore. Si... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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