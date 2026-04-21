Il Milan sta cercando un nuovo attaccante per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le varie opzioni sul tavolo, ci sono cinque possibili alternative a Sørloth, il centravanti norvegese di proprietà dell'Atlético Madrid. La società rossonera valuta diverse soluzioni per rispondere alle esigenze di mister Allegri e migliorare l’organico offensivo. La scelta finale dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane.

Il bomber potrebbe arrivare al Milan per 20-25 milioni di euro più bonus. Una cifra più che sostenibile per un giocatore, che, finora, in stagione, con i 'Colchoneros' del 'Cholo' Diego Pablo Simeone, ha realizzato 17 reti in 48 partite (di cui soltanto il 50%, ovvero 24, da titolare). Ma per la 'rosea' il nome di Sørloth non è l'unico sul taccuino dei dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Sarebbe stato il top Serhou Guirassy (Borussia Dortmund). Ma il centravanti franco-guineano classe 1996 è molto corteggiato e ha una clausola risolutoria di 80 milioni di euro, seppur ritoccabile al ribasso. Altro nome accostato al Diavolo è quello di Nicolas Jackson, classe 2001 senegalese, che tornerà al Chelsea dopo una stagione in prestito al Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le cinque alternative a Sørloth per l’attacco di mister Allegri

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