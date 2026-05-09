Dopo la sconfitta nelle elezioni amministrative, il premier britannico ha confermato la volontà di proseguire il proprio mandato senza considerare dimissioni. Nonostante i risultati negativi, ha deciso di mantenere la guida del governo, senza aprire a cambiamenti immediati alla leadership. La sua posizione resta saldo, e non ci sono indicazioni di una possibile uscita di scena in tempi brevi.

Non molla la presa il premier britannico Starmer, che dopo la batosta alle elezioni amministrative ha deciso di tenere il timone escludendo di fatto l'ipotesi di dimettersi. In un incontro con i media a Londra ha riconosciuto i risultati "molto duri", ma ha comunque affermato di non voler far "precipitare il Paese nel caos". Anzi, il suo obiettivo è proprio quello di riconquistare la fiducia degli elettori attraverso una nuova strategia fino al termine della legislatura. "Credo che dobbiamo definire la strada da seguire, è quello che intendo fare nei prossimi giorni - ha detto il premier labourista - Come ci ristrutturiamo, come restituiamo alle persone la speranza nel futuro.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Regno Unito, Starmer non molla e tenta la reconquista

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