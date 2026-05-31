Calcio Terza categoria In scena l’ultimo atto per delineare i playoff

Da sport.quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultima giornata della stagione regolare di Terza categoria, si è giocata l'ultima partita. La squadra che si è già assicurata la promozione in Seconda categoria, con 64 punti, non ha più niente da guadagnare. Tutte le attenzioni erano rivolte alle altre squadre che cercavano di qualificarsi per i playoff.

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Ultima fatica dell’anno, almeno per la stagione regolare, in Terza categoria. Con la Castiglionese già promossa in Seconda categoria con un turno di anticipo grazie ai suoi 64 punti, oggi i riflettori del campionato di Terza categoria sono tutti puntati sull’ultima giornata. C’è da definire la griglia dei playoff e calcolare la "forbice" degli 11 punti, una regola cruciale per gli spareggi in questo torneo a 17 squadre (diventate 16 dopo il ritiro del Caldana). La capolista rossoblù guidata da Gabriele Maggio onorerà il torneo sul campo del Roselle, ma il vero fulcro del pomeriggio sarà lo scontro d’alta quota al "Gaetano Scirea". Di fronte ci saranno Ribolla (60 punti) e Sticciano (56): entrambe sono già matematicamente qualificate ai playoff come seconda e terza della classe, ma si giocano il miglior piazzamento e il fattore campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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