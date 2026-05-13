Il campionato di Terza categoria si è concluso con la vittoria della squadra pisana nel girone B di Lucca, mentre tra le formazioni versiliesi solo il Lido di Camaiore ha ottenuto la qualificazione ai playoff. Questa squadra si è distinta come l’unica rappresentante della zona a raggiungere questa fase della competizione. Nessun’altra formazione versiliese ha conquistato il passaggio del turno, segnando un risultato importante per il calcio locale.

Finisce il campionato di Terza categoria col trionfo della pisana Pappiana nel girone B di Lucca, dove solo una versiliese ha staccato il pass playoff: il Lido di Camaiore. La griglia vede l’ Atletico Marginone (a lungo in testa alla classifica) chiudere al secondo posto ma attivando la forbice di punti sulla quinta Sporting Forte dei Marmi così da accedere direttamente alla finale playoff del girone, programmata per sabato 23 maggio. L’unica semifinale (fra terza e quarta della classe) sarà sabato prossimo (16 maggio) tra il Villa Basilica ed appunto il Lido. I risultati della 30ª ed ultima giornata hanno visto le affermazioni proprio del Lido di ’Pippo’ Piana e anche dello Sporting Camaiore di ’Telespalla’ Orsetti nei rispettivi derby.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: Terza categoria. Il Lido di Camaiore è l’unica versiliese ai playoff

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