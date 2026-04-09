Terza Categoria Oria Calcio alla prova playoff | c' è il Leporano

L'Oria Calcio si prepara a disputare la finale playoff del campionato di Terza Categoria, in programma domenica 12 aprile 2026. La squadra locale affronterà il Leporano in una partita che si preannuncia decisiva per la promozione. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa tra i tifosi e gli appassionati di calcio della zona.

ORIA - Cresce l'attesa in casa Oria Calcio per l'appuntamento più importante della stagione. Domenica 12 aprile 2026 la formazione oritana scenderà in campo per la finale playoff del campionato di Terza Categoria, dove affronterà il Leporano, in una gara che promette spettacolo ed emozioni.Dopo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Calcio Terza categoria. Prova di forza del Ponte a Elsa . Il Gavena travolge il Monteserra . Nel girone A di Firenze solo sconfitteLe due squadre locali di Terza Categoria a finire in vetrina questa settimana sono Ponte a Elsa e Gavena.

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