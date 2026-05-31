Dal ritiro della nazionale belga, il calciatore ha commentato la sua esperienza nell’ultima stagione, affermando di essere felice che sia terminata. Ha anche detto di dover valutare il proprio futuro e di voler discutere con la società, sottolineando l’importanza di trovare un modo di giocare che si adatti alle sue caratteristiche. Non ha fornito dettagli su eventuali piani o trasferimenti, limitandosi a parlare delle difficoltà vissute sotto la guida dell’ex allenatore.

Kevin De Bruyne rompe il silenzio e parla senza giri di parole dell’ultima stagione vissuta agli ordini di Antonio Conte con la maglia del Calcio Napoli. Dal ritiro del Belgio, in vista dei prossimi impegni internazionali, il centrocampista ha affrontato sia il tema dell’addio dell’allenatore sia quello legato al proprio futuro, lasciando dichiarazioni destinate a far discutere. “Se sono felice che Conte sia andato via? Per me sì, non doveva restare”, ha dichiarato il giocatore in un’intervista al portale belga Het Nieuwsblad. Parole nette che testimoniano come il rapporto con il tecnico non sia stato semplice dal punto di vista calcistico. De Bruyne ha poi spiegato le ragioni del suo malcontento, legate soprattutto all’impostazione tattica adottata durante la stagione. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, De Bruyne tra Conte e futuro: “Felice sia andato via, adesso devo capire cosa fare”

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