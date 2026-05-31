calcio i progetti del responsabile mauro rotondi open day femminile copparo 2015 al lavoro

Notizia in breve

Nelle ultime due settimane, il settore femminile di Copparo 2015 ha organizzato due Open Day dedicati alle ragazze. Le sessioni si sono svolte in modo consecutivo, con l’obiettivo di coinvolgere nuove giocatrici e presentare il progetto alle interessate. Le attività si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e con la partecipazione di istruttori qualificati. Il club ha annunciato che continuerà a promuovere eventi simili nelle prossime settimane.