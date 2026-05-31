Calcio i progetti del responsabile Mauro Rotondi Open day femminile Copparo 2015 al lavoro
Nelle ultime due settimane, il settore femminile di Copparo 2015 ha organizzato due Open Day dedicati alle ragazze. Le sessioni si sono svolte in modo consecutivo, con l’obiettivo di coinvolgere nuove giocatrici e presentare il progetto alle interessate. Le attività si sono svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e con la partecipazione di istruttori qualificati. Il club ha annunciato che continuerà a promuovere eventi simili nelle prossime settimane.
Nelle ultime due settimane, Copparo 2015 ha avviato a pieno regime la nuova attività del settore femminile attraverso l’organizzazione di due Open Day in rosa. Entrambi gli allenamenti al Polo Don Orione della cittadina, a cui ne seguirà un terzo venerdì 5 giugno, hanno ricevuto una forte partecipazione con la presenza di tante ragazze di diverse età. L’elevato fattore numerico ha reso merito alla società, che in modo coraggioso ha creato un comparto di non semplice gestione, ma che attraverso l’esperienza del direttore sportivo Mauro Rotondi potrà portare risultati e soddisfazioni. "Il bilancio di questi due Open Day - racconta lo stesso Rotondi - è stato molto positivo, andando oltre le aspettative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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