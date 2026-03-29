Calcio pareggio inaspettato di Copparo 2015 | la squadra si ferma a 10 vittorie

Da ferraratoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio, Copparo 2015 ha ottenuto un pareggio sorprendente contro la penultima in classifica. La squadra ha concluso l'incontro con un risultato di 1-1, nonostante abbia segnato nella ripresa grazie a Cazzadore, che ha approfittato di una respinta del portiere avversario. La formazione ospite ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Con questo risultato, la squadra si ferma a dieci vittorie stagionali.

Ma a tempo quasi scaduto, un errore difensivo è costato l'undicesima vittoria in Campionato del 2026, fermando la serie a dieci. Nella formazione iniziale, mister Borsari concede una giornata di riposo ad alcuni elementi tra difesa e centrocampo, come il capitano Scaramelli e il vice Franceschini nel reparto arretrato per lanciare Medini partner di Ndiaye, in regia Veronese prende le redini della manovra al posto di Masiero e in avanti Bonora fa coppia con Cazzadore per la squalifica di Granado. L’avvio di gara richiede qualche minuto di studio per i campioni del girone F, intenti a prendere confidenza con le linee strette e la poca omogeneità del terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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