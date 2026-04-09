Copparo 2015 il calcio femminile si conferma in crescita | nasce un nuovo settore

Da ferraratoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Copparo è stato annunciato ufficialmente il nuovo settore di calcio femminile denominato

Presentazione del nuovo settore femminile di Copparo 2015. La società rossoblù ha presentato ufficialmente il nuovo progetto sportivo: ‘Copparo Woman’, voluto fortemente dalla presidente Vanessa Galante e promesso dalla stessa all'inizio della stagione in corso durante la fase di insediamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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