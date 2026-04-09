Copparo 2015 il calcio femminile si conferma in crescita | nasce un nuovo settore
A Copparo è stato annunciato ufficialmente il nuovo settore di calcio femminile denominato
Presentazione del nuovo settore femminile di Copparo 2015. La società rossoblù ha presentato ufficialmente il nuovo progetto sportivo: ‘Copparo Woman’, voluto fortemente dalla presidente Vanessa Galante e promesso dalla stessa all'inizio della stagione in corso durante la fase di insediamento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Calcio, pareggio inaspettato di Copparo 2015: la squadra si ferma a 10 vittorieMa a tempo quasi scaduto, un errore difensivo è costato l'undicesima vittoria in Campionato del 2026, fermando la serie a dieci.
Calcio, Copparo 2015 travolge il Real Fusignano: vetta blindataI rossoblu vincono 6 a 1, dominando e ancora una volta divertendo il pubblico nella gara interna col Real Fusignano, spazzato via da sei reti.
Temi più discussi: Copparo 2015 si aggiudica la vittoria ma con tanta sofferenza: squadra in finale di coppa; Scheda giocatore Secli Matteo; Prima categoria. Copparo si fa raggiungere a sorpresa nel finale. Tris Portuense in casa, cade la Codigorese; Tabellino partita Balca Poggese vs Bondeno Calcio.
Copparo 2015 si aggiudica la vittoria ma con tanta sofferenza: squadra in finale di coppaCon tanta sofferenza, ma con un’infinita dose di volontà, Copparo 2015 si qualifica alla finale di Coppa Emilia, obiettivo della società fin dall’avvio della stagione, vincendo 1-0 contro Due Emme ... today.it
Copparo, fari sulla Coppa. Ponte, salvezza più vicinaPrima Categoria: non basta una Codigorese coraggiosa sul campo di Molinella. La Portuense batte un colpo e tiene vive le speranze playoff. msn.com
#Copparo #Spettacolo "Ippolita Baldini" (21:00) #FREETIME x.com
In vista del 47° Palio di Copparo, la città si prepara a rivivere le suggestive atmosfere della corte estense. Il sipario sulla storica manifestazione si alzerà venerdì 10 aprile, alle 18.30, alla Galleria Civica “Alda Costa”, dove si terrà l’incontro pubblico di present - facebook.com facebook