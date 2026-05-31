Il Memorial Jacopo Menchi, giunto alla diciannovesima edizione, è iniziato con tre giorni dedicati ai giovani calciatori. La manifestazione, organizzata dalla Pietà 2004, si svolge con l’obiettivo di far giocare e far crescere i ‘campioncini’ del calcio giovanile. La rassegna coinvolge squadre di diverse età e rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario sportivo dedicato ai giovani talenti.

Tutto pronto per il " Memorial Jacopo Menchi ", la rassegna di calcio giovanile organizzata dalla Pietà 2004 e giunto alla diciannovesima edizione. Una kermesse ormai diventata un "classico" di fine stagione, che in passato ha visto scendere in campo al Faggi le formazioni giovanili delle migliori società di Serie A. E così sarà anche stavolta: il torneo riservato agli U14, che inizierà oggi, si concluderà dopodomani dopo tre giorni a tutto calcio, per una maxi-sfida che vedrà al via le rappresentative di categorie di molteplici club della massima divisione nazionale. Basta scorrere l’elenco delle partecipanti, suddivise in tre gironi, per rendersene conto: i padroni di casa della Pietà compongono infatti il girone A insieme a Juventus, Como e Pontedera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio giovanile. Memorial Menchi, si parte. Tre giorni con i ‘campioncini’

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