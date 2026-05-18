Calcio domani la presentazione del decimo Trofeo D’Alterio
Domani mattina alle 10.30, presso il Centro Commerciale Medì di Teverola, si terrà la conferenza stampa per presentare il decimo Trofeo Internazionale D’Alterio Group. L’evento si svolge in un contesto di incontri sportivi dedicati al calcio e coinvolge diverse squadre internazionali. La presentazione sarà aperta ai media e ai partecipanti, con dettagli sul programma e le squadre coinvolte. L’appuntamento è previsto per le ore 10.30, con la partecipazione di organizzatori e rappresentanti della manifestazione.
Trofeo D’Alterio È in programma domani, martedì 19 maggio alle ore 10.30 presso il Centro Commerciale Medì di Teverola, la conferenza stampa di presentazione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group. L’incontro sarà moderato da Mario Zaccaria, presidente dell’Ussi Campania. Interverranno Raffaelita D’Alterio, presidente D’Alterio Group e vicepresidente dell’Asd Villaricca Calcio; Gianluca Ianuario, presidente e amministratore delegato de L’Espresso Media S.p.A.; Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi; Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania Figc-Lnd; Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania; Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc; Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. 🔗 Leggi su 2anews.it
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