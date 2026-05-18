Calcio domani la presentazione del decimo Trofeo D’Alterio

Domani mattina alle 10.30, presso il Centro Commerciale Medì di Teverola, si terrà la conferenza stampa per presentare il decimo Trofeo Internazionale D’Alterio Group. L’evento si svolge in un contesto di incontri sportivi dedicati al calcio e coinvolge diverse squadre internazionali. La presentazione sarà aperta ai media e ai partecipanti, con dettagli sul programma e le squadre coinvolte. L’appuntamento è previsto per le ore 10.30, con la partecipazione di organizzatori e rappresentanti della manifestazione.

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