Calcio | il Trofeo Internazionale D’Alterio celebra la decima edizione 26 squadre e 520 bambini in campo

Si svolge la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio, un evento che vede coinvolti 26 squadre e 520 bambini in campo. Tra le società partecipanti anche una squadra di primo piano, insieme ad altre rappresentate di diversi livelli. La conferenza di presentazione è prevista per il 19 maggio alle 10, in cui saranno illustrati i dettagli dell’evento e le modalità di partecipazione.

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Ai nastri di partenza anche il Napoli con altre società di primo piano. Conferenza di presentazione il 19 maggio (ore 10.30) al Centro Commerciale Medì di Teverola Dieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group taglia nel 2026 il traguardo del decimo anniversario, una ricorrenza significativa per l’organizzazione che porta avanti l’evento con impegno costante e con un lavoro costruito sul territorio, al servizio dei giovani e dello sport. Riservato alla categoria Under 12, il torneo vedrà la partecipazione di 26 squadre e porterà in campo 520 bambini allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano.🔗 Leggi su 2anews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trofeo D’Alterio Group, al 'Medì' si alza il sipario sulla decima edizioneDieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano. Leggi anche: Trofeo Città di Bergamo, al via la 49ª edizione: in campo 24 squadre giovanili Argomenti più discussi: Pulcino d’oro, a Villa Cortese in campo i migliori vivai del Milanese; Trofeo Angiolini: il trionfo del Villa tra sfide col Sassuolo e sogni tedeschi; Calcio giovanile, il Torneo Manlio Selis si prepara a incoronare la vincitrice del 2026; L'Academy Cotronei protagonista al torneo Internazionale Calabria Cup. fc internazionale milano - Results on X | Live Posts & Updates x.com Allora, che diciamo del calcio italiano in campo internazionale quest'anno? - reddit.com reddit EVENTO - Il Trofeo D'Alterio celebra la decima edizione, 26 squadre e 520 bambini in campo, presente anche il NapoliDieci edizioni per un appuntamento che, anno dopo anno, si è consolidato come uno dei riferimenti del calcio giovanile italiano. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group taglia nel 2026 il traguardo d ... napolimagazine.com