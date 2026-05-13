Le partite di oggi | Lazio-Inter per la Coppa Italia in Francia il Psg si gioca il titolo con il Lens

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputano diverse partite di rilievo in vari campionati. In Italia, si affrontano Lazio e Inter in Coppa Italia, mentre in Francia il Psg sfida il Lens per il titolo. In Spagna si giocano quattro incontri di Liga, e in Italia torna in campo anche la Serie C con il ritorno del primo turno. Questo pomeriggio offre un ampio calendario di eventi sportivi tra calcio e altre competizioni.

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È finalmente il giorno di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia molto attesa perché il suo esito darà il là alle valutazioni di fine stagione per entrambe le squadre, in un senso o nell’altro. L’Inter di Chivu punta al doblete casalingo e arriva al match carica dopo la vittoria dello Scudetto e quella proprio sulla Lazio nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Sarri invece ripone tutte le speranze legate alla stagione in questa partita: una vittoria significherebbe qualificazione in Europa League, e ancor di più equivarrebbe a una rivincita del tecnico dopo un’annata complicata tra proteste dei tifosi, mercato bloccato e una squadra che ha fatto fatica a ingranare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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