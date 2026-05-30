Sarà Guastalla a ospitare nel week end "lungo" le finali scudetto delle categorie giovanili, diventando per qualche giorno la capitale del futsal. Il Pala Chiarelli Donati aprirà i battenti stamane alle 10 con la prima semifinale della categoria Under 15 tra L84 Torino e MPF Futsal, mentre alle 15 l’altra semifinale sarà tra Lazio e Mondolfo; l’attesa maggiore, in chiave reggiana, è però per le 17, quando l’Olimpia Regium affronterà i genovesi del CDM Futsal: in palio c’è un posto per la finale Under 17 in programma domani alle 16 contro una tra la già citata Lazio e i calabresi della Cadi Futura. C’è grande attesa per i granata,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: l’Under 17 di mister Parutto vuole chiudere al top una stagione da record. Olimpia a caccia dello scudetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il mister-profeta: gioie e dolori della stagione: "K-Sport al top, poi qualche colpo al cuore"Il calcio dilettantistico si avvia alla conclusione di un'altra stagione, caratterizzata da alti e bassi per molte squadre.

Vis Casilina calcio under 16, mister Barile: “Una buona base per la futura Under 17”L’Under 16 regionale della Vis Casilina ha concluso la stagione con una serie di risultati positivi, segnando un percorso importante per il settore...

Temi più discussi: Final Four scudetto U17 e U15 a Guastalla: l'esito dei sorteggi. Tutto in diretta su Vivo Azzurro TV; Calcio a 5 B1: azzurri in Inghilterra per il Torneo Internazionale; Semifinale di Coppa Toscana per l'Under 15 Ristorante Il Pescatore, la sfida che può riscrivere la storia del calcio a 5 elbano; Calcio a 5 in festa a Prato.

Semifinale di Coppa Toscana per l'Under 15 Ristorante Il Pescatore, la sfida che può riscrivere la storia del calcio a 5 elbano x.com

Non avevo mai capito l'ossessione per il calcio fino a che la mia città è andata in Champions League reddit

Calcio a 5 Under 21. La Virtus Poggibonsi ha conquistato il titolo regionale. Decisivo il 5-4 ottenuto al PalaFilarete con il Cus PisaTrionfo della Usd Virtus Poggibonsi (foto) nella finale play-off di calcio a cinque Under 21. La società presieduta da ... sport.quotidiano.net

L’Under 19 nazionale dell’Imolese saluta ai quarti, la regionale continua a inseguire il sognoTermina ai quarti di finale il percorso dell’Under 19 nazionale dell’Imolese Calcio a 5, costretta ad arrendersi alla forza della Roma 1927, formazione che si conferma tra le realtà giovanili più ... ilnuovodiario.com