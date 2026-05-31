L’USIM in Calabria ha richiesto un confronto con il Governo, la Regione e Trenitalia per affrontare i problemi sui collegamenti ferroviari. L’organizzazione sindacale sottolinea che molti lavoratori devono affrontare quotidianamente lunghi spostamenti e non possono scegliere tra servizio e famiglia. La richiesta mira a migliorare l’efficienza dei collegamenti e a tutelare chi dipende dai mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro.

L’organizzazione sindacale chiede un confronto con Governo, Regione Calabria e Trenitalia per garantire collegamenti più efficienti e tutelare migliaia di lavoratori costretti ogni giorno a lunghi spostamenti.. ROMA – Ci sono viaggi che non si misurano soltanto in chilometri. Dietro ore trascorse tra coincidenze, ritardi e cambi di treno ci sono storie di donne e uomini che, terminato il proprio turno di servizio, affrontano lunghi percorsi per raggiungere le proprie famiglie. È partendo da questa realtà che USIM – Unione Sindacale Italiana Marina ha deciso di intervenire sulla questione dei collegamenti ferroviari in Calabria, portando all’attenzione delle istituzioni una problematica che interessa migliaia di cittadini e, in particolare, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Calabria, USIM accende i riflettori sui collegamenti ferroviari: «Non si può scegliere tra servizio e famiglia»

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