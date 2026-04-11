Lavori sulle linee Roma–Firenze | sospesi i collegamenti ferroviari diretti con Verona
Da mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, i lavori sul sistema ERTMS sulle linee Roma–Firenze hanno causato la sospensione dei collegamenti ferroviari diretti con Verona. Durante questo periodo, i treni che normalmente collegano queste città sono stati interrotti o deviati, influendo sulla mobilità dei passeggeri. La manutenzione rientra in un intervento di aggiornamento tecnologico sulla rete ferroviaria italiana.
In relazione agli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma–Firenze, avviati dalla mezzanotte di sabato 11 aprile e in programma fino alle ore 15 di domenica 12 aprile, vengono segnalate ripercussioni sulla mobilità ferroviaria da e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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“Collegamenti ferroviari con Roma al limite del collasso. Subito tavolo con il Ministero dei Trasporti”“I collegamenti ferroviari tra l’Umbria e Roma stanno raggiungendo un livello di criticità non più tollerabile.
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