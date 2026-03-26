Una serata di sport si svolge con un incontro di boxe tra un giovane e un avversario sconosciuto. Al termine del match, il vincitore riceve un abbraccio da un familiare sul ring. La serata ha portato l’attenzione sulla famiglia di un noto dirigente televisivo, lontano dai riflettori dell’industria dell’intrattenimento. La vittoria del giovane atleta ha attirato l’attenzione sulla sua crescita nel mondo della boxe.

Una serata di sport, un ring e un abbraccio a fine incontro. È da qui che si riaccende l’attenzione attorno a Pier Silvio Berlusconi, questa volta lontano dalla televisione e più vicino alla crescita sportiva del figlio Lorenzo Mattia. La vittoria del giovane pugile a Sanremo riporta il nome della famiglia al centro del racconto mediatico, ma con un taglio inedito, più personale e meno istituzionale. La vittoria a Sanremo e la presenza a bordo ring L’incontro si è disputato a Sanremo, dove il giovane atleta, impegnato nella categoria Under 17, ha conquistato la terza vittoria consecutiva nel circuito federale. Un risultato che conferma una crescita costante e che ha attirato l’interesse di media generalisti e sportivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pier Silvio Berlusconi, il figlio Lorenzo Mattia vince sul ring: la boxe accende i riflettori sulla famiglia

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