Nella notte, un incendio è divampato nell'abitazione di un giornalista nel Vicentino. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 2, causando danni significativi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine stanno verificando se si tratti di un atto doloso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di paura a Enego: colpito Adriano Cappellari. Un grave attentato incendiario è stato messo a segno nella notte (31 maggio) ai danni dell’abitazione di Adriano Cappellari, giovane giornalista vicentino che da tempo si occupa di raccontare la realtà di Caivano e le iniziative di don Maurizio Patriciello. L’episodio è avvenuto a Enego (Vicenza) dopo la mezzanotte, quando ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas nei pressi dell’ingresso. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e disinnescare parte del materiale esplosivo rimasto inesploso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attentato incendiario contro l’abitazione di un cronista nel Vicentino

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