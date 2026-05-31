Attentato incendiario contro l’abitazione di un cronista nel Vicentino

Da dayitalianews.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, un incendio è divampato nell'abitazione di un giornalista nel Vicentino. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 2, causando danni significativi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine stanno verificando se si tratti di un atto doloso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di paura a Enego: colpito Adriano Cappellari. Un grave attentato incendiario è stato messo a segno nella notte (31 maggio) ai danni dell’abitazione di Adriano Cappellari, giovane giornalista vicentino che da tempo si occupa di raccontare la realtà di Caivano e le iniziative di don Maurizio Patriciello. L’episodio è avvenuto a Enego (Vicenza) dopo la mezzanotte, quando ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche alcune bombole di gas nei pressi dell’ingresso. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e disinnescare parte del materiale esplosivo rimasto inesploso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

attentato incendiario contro l8217abitazione di un cronista nel vicentino
© Dayitalianews.com - Attentato incendiario contro l’abitazione di un cronista nel Vicentino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista: era interessato a raccontare CaivanoNella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione di un giovane cronista a Enego, in provincia di Vicenza.

Bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista Adriano CappellariNella notte, l’abitazione del cronista vicentino Adriano Cappellari è stata presa di mira da un attentato incendiario.

Temi più discussi: Adriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni, le telecamere hanno ripreso un uomo; Bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, il cronista vicentino che difese don Patriciello; Furgone incendiato ad Alghero, il sindaco: Gesto vile; Attacco incendiario nella notte a Ca' Trenta. Colpiti la casa e l’auto di una famiglia.

attentato incendiario contro lAdriano Cappellari, attentato incendiario contro la casa del giornalista: chi è il reporter di 20 anni, le telecamere hanno ripreso un uomoAttentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista, collaboratore del ... msn.com

attentato incendiario contro lBottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista nel VicentinoAttentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l'attivi ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web