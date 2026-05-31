Cairo | Roma chiusura perfetta del Giro che grande partecipazione popolare
Il sindaco di Roma ha commentato la conclusione del Giro d’Italia 2026, definendola una chiusura perfetta con grande partecipazione popolare. Durante l’ultima tappa, sono intervenuti anche il presidente di Rcs MediaGroup e il vicepresidente del Consiglio.
Le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo e del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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