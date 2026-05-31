Cairo | Roma chiusura perfetta del Giro che grande partecipazione popolare

Da gazzetta.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Roma ha commentato la conclusione del Giro d’Italia 2026, definendola una chiusura perfetta con grande partecipazione popolare. Durante l’ultima tappa, sono intervenuti anche il presidente di Rcs MediaGroup e il vicepresidente del Consiglio.

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Le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo e del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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