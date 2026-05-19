Voli Milano-Cairo | Air Cairo taglia le tariffe del 60% per l’estate

Durante l’estate, le tariffe dei voli tra Milano e il Cairo sono state ridotte del 60% da una compagnia aerea di bandiera. Le offerte sono disponibili per alcune date specifiche, ma le date esatte non sono state ancora comunicate ufficialmente. La riduzione dei prezzi si inserisce in un contesto di aumento dei costi energetici, che ha portato a variazioni nei prezzi dei voli su diverse rotte europee. La compagnia ha annunciato promozioni limitate nel tempo, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di prenotazione.

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