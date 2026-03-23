“Abbiamo scelto di sostenere il Sì convinti dell'importanza di dare piena applicazione all'articolo 111 della Costituzione sul processo giusto, ma prendiamo atto dell'esito del voto popolare che ha visto un'alta percentuale di elettori recarsi alle urne. Proprio questo è un dato positivo, gli italiani hanno ritrovato la voglia di partecipare con il voto alle scelte del Paese”. Lo ha detto Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito alla vittoria del No al referendum sulla giustizia. “I cittadini hanno dimostrato, ancora una volta, quanto lo strumento referendario sia vivo e significativo, nonostante le critiche che negli anni lo hanno accompagnato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum. Capone, Leader UGL: “Prendiamo atto dell'esito del voto. Positiva ampia partecipazione popolare”

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