Domenica a Cagliari si prevede una giornata di sole con 27 gradi e un livello di allerta UV elevato. Le ore più a rischio per scottature sono tra le 11 e le 16, quando l’indice di raggi UV raggiunge i livelli massimi. È consigliato usare protezioni solari ad alto fattore, indossare cappelli e occhiali da sole, e limitare l’esposizione diretta al sole durante queste fasce orarie.

? Punti chiave Come proteggere la pelle con un indice UV così elevato?. Quali sono le ore più pericolose per il rischio scottature?. Dove colpirà la brezza marina per mitigare il caldo?. Perché l'umidità scenderà drasticamente nelle zone dell'entroterra?.? In Breve Indice UV a 8 con rischio scottature tra le 11:00 e le 16:00.. Umidità al 65% nell'entroterra e venti da sud-ovest a 10 kmh.. Probabilità di pioggia isolata sui rilievi montuosi non superiore al 15%.. Temperature notturne in calo fino a una minima di 21 gradi.. Cagliari si risveglia sotto un sole radioso con temperature che puntano ai 27 gradi questo 31 maggio 2026. Il sole batte forte su Cagliari e sulla provincia in questa domenica 31 maggio 2026, portando una stabilità atmosferica che anticipa l’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, sole e 27 gradi: allerta UV per la domenica di estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Arriva il ciclone Harry: allerta rossa in Sardegna

Notizie e thread social correlati

Cagliari, sole e 29 gradi: allerta UV per il caldo estivo di giovedìGiovedì a Cagliari si registrano 29 gradi con sole e un’allerta UV di livello 10.

Caldo africano e UV alto: allerta sole con temperature a 27 gradiUn'ondata di caldo africano ha portato temperature fino a 27 gradi e un livello di UV molto alto, con allerta sole in vigore.

Argomenti più discussi: I lavori della Giunta di mercoledì 27 maggio; Previsioni meteo del 27 maggio 2026; Cagliari, processo per l'omicidio dei coniugi al Quartiere del Sole: in aula nuove chat e verifiche sui conti correnti; Milan-Cagliari, Mendy da record: due partite ufficiali giocate in sole 34 ore.

Milan-Cagliari, Mendy da record: due partite ufficiali giocate in sole 34 oreDopo aver condotto i rossoblù Primavera alla salvezza nel playout primavera nel pomeriggio di sabato 23 maggio, domenica Mendy è subentrato nel finale di Milan-Cagliari di Serie A. msn.com