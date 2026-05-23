Un'ondata di caldo africano ha portato temperature fino a 27 gradi e un livello di UV molto alto, con allerta sole in vigore. La presenza della Bora, il vento forte che soffia sul Carso, potrebbe influenzare le attività all'aperto, creando condizioni di instabilità e fastidio. L'indice UV raggiunge quota 7, aumentando il rischio di scottature e danni alla pelle se non si adottano adeguate misure di protezione. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione prolungata al sole e di usare protezioni solari efficaci.

? Domande chiave Come influenzerà la Bora le attività all'aperto sul Carso?. Quali rischi comporta l'indice UV a quota 7 oggi?. Dove conviene rifugiarsi per evitare il caldo africano?. Quando inizierà l'ondata di calore più intensa della settimana?.? In Breve Minime tra 17 e 20 gradi con Bora moderata su Trieste e Carso.. Vento da est nord est tra 10 e 20 nodi durante la mattinata.. Indice UV a quota 7 richiede protezione solare nelle ore centrali.. Caldo persistente previsto fino alla prima parte della prossima settimana.. L’anticiclone di origine africana si estende su gran parte dell’Europa questo sabato 23 maggio 2026, portando temperature che raggiungeranno i 27 gradi con un cielo prevalentemente sereno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caldo africano e UV alto: allerta sole con temperature a 27 gradi

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