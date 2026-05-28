Giovedì a Cagliari si registrano 29 gradi con sole e un’allerta UV di livello 10. Sono previste temperature più alte nelle zone interne della provincia. L’indice UV elevato suggerisce di adottare precauzioni per la protezione della pelle. Le condizioni meteo indicano un caldo estivo, con il rischio di esposizione prolungata ai raggi solari. Non sono segnalate variazioni di temperatura significative in altre aree della regione.

? Domande chiave Come proteggere la pelle con un indice UV a quota 10?. Quali zone della provincia subiranno l'innalzamento termico più deciso?. Dove sarà meglio spostarsi per evitare il caldo delle ore centrali?. Quando inizierà a scendere la temperatura per godersi la serata?.? In Breve Indice UV a 10 con protezione necessaria tra le 11:00 e le 16:00.. Umidità relativa media al 54% con ventilazione leggera da sud-ovest.. Clima ideale per le zone costiere del Golfo degli Angeli.. Serata stabile con cielo stellato e calo del vento notturno.. Il termometro segnerà 29 gradi a Cagliari questo giovedì 28 maggio 2026, con un sole che domina il cielo della città metropolitana e del Golfo degli Angeli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, sole e 29 gradi: allerta UV per il caldo estivo di giovedì

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Cagliari: due giorni di allerta meteo per cosa

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