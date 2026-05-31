Un’unica squadra di disinfestazione sta coprendo 70 comuni nel Cagliaritano, suscitando preoccupazioni sulla capacità di intervenire efficacemente. La situazione ha portato allo sciopero del settore, con i lavoratori che chiedono risposte sulla gestione del servizio. La riduzione del personale mette a rischio la copertura di tutte le aree, aumentando le preoccupazioni sui possibili rischi sanitari per i cittadini. La mancanza di interventi potrebbe compromettere il controllo di insetti e altre specie infestanti.

? Domande chiave Come farà un'unica squadra a coprire 70 comuni diversi?. Quali rischi sanitari corre il Cagliaritano con il servizio bloccato?. Perché le segnalazioni di insetti sono quadruplicate proprio ora?. Chi deve rispondere del vuoto operativo nei borghi della provincia?.? In Breve Adesione record del 99,9% ai sindacati SGB e Sindacati di Base.. Una sola squadra operativa deve coprire un territorio di 70 comuni.. Segnalazioni per interventi di igiene ambientale quadruplicate con l'inizio della stagione calda.. Rischio proliferazione zecche, zanzare e blatte nei borghi e nel capoluogo.. Il servizio di disinfestazione nel Cagliaritano si ferma: una sola squadra per 70 comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, sciopero disinfestazione: una sola squadra per 70 comuni

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