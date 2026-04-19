In una decisione senza precedenti, sei Comuni hanno condiviso un documento in cui si chiede di respingere il progetto di ampliamento della discarica gestita nella zona, proponendo invece la chiusura definitiva e la messa in sicurezza dell’area attraverso interventi di bonifica. La richiesta rappresenta un gesto unito da un interesse comune volto a bloccare eventuali sviluppi futuri che riguardano l’attività di smaltimento rifiuti in quella località.

Sei Comuni, una voce sola: respingere il progetto dei gestori di Cava Fornace, chiudere per sempre la discarica e metterla in sicurezza con un’apposita operazione di bonifica. È stato un momento storico quello avvenuto al palasport di Forte dei Marmi, scelto come location del consiglio comunale congiunto che ha visto le amministrazioni di Massa, Carrara, Montignoso, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza approvare all’unanimità un atto di indirizzo rivolto alla Regione affinché si ponga la parola ’fine’ sull’esistenza della discarica. "Programma Ambiente Apuane ha presentato alla Regione l’istanza per ottenere il Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale, ndr) al fine di proseguire i conferimenti dagli attuali 43 metri fino a 98 metri – recita l’atto – introducendo nuovi codici di rifiuti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei Comuni, una voce sola: "Cava Fornace va chiusa". Storico atto d’indirizzo

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