Nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, sette voli della compagnia Ryanair sono stati dirottati sull’aeroporto di Alghero a causa di una fitta nebbia che ha impedito l’atterraggio all’aeroporto di Cagliari-Elmas. La nebbia ha ridotto drasticamente la visibilità, costringendo le operazioni di volo ad essere sospese temporaneamente nello scalo principale. La situazione ha causato alcuni ritardi e disagi tra i passeggeri in transito.

Sette voli della compagnia Ryanair sono stati deviati verso l’aeroporto di Alghero nella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, a causa di una fitta nebbia che ha bloccato lo scalo di Cagliari-Elmas. Il fenomeno meteorologico ha interessato i collegamenti provenienti da diverse città europee e italiane. Il blocco delle operazioni a Cagliari è iniziato con le prime luci dell’alba. I velivoli che non hanno potuto atterrare nel capoluogo sardo provenivano specificamente da Norimberga, Pisa, Bergamo, Pescara, Bologna, Malpensa e Torino. L’unico arrivo registrato a Elmas è stato quello del volo da Ciampino, che è riuscito a toccare terra alle 9:16, nonostante un ritardo di 40 minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nebbia a Cagliari: 7 voli Ryanair dirottati su Alghero

Cagliari, la nebbia manda in tilt l'aeroporto: voli dirottati su AlgheroUna fitta nebbia nelle prime ore del mattino ha mandato in tilt l'operatività dell'aeroporto di Cagliari-Elmas.

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