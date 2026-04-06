Cagliari la nebbia manda in tilt l' aeroporto | voli dirottati su Alghero

A causa di una forte nebbia, l'aeroporto di Cagliari ha dovuto dirottare diversi voli su quello di Alghero. La nebbia ha causato disagi a centinaia di passeggeri, interrompendo le operazioni di volo e creando ritardi. La società che gestisce la struttura ha comunicato che la situazione è sotto controllo, ma sono stati necessari alcuni spostamenti per garantire la sicurezza.

Una fitta nebbia nelle prime ore del mattino ha mandato in tilt l'operatività dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Sette voli diretti nel capoluogo sono stati dirottati su Alghero, con pesanti disagi per centinaia di passeggeri nel giorno di Pasquetta. A essere trasferiti sullo scalo del nord Sardegna sono stati gli aerei provenienti da Torino, Milano Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga. I primi voli della giornata, impossibilitati ad atterrare a Elmas a causa della scarsa visibilità, sono stati costretti a cambiare destinazione e a raggiungere Alghero, a oltre 250 chilometri di distanza da Cagliari. Le conseguenze si sono riversate rapidamente anche sulle partenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, la nebbia manda in tilt l'aeroporto: voli dirottati su Alghero Leggi anche: Nebbia in mattinata su Bari, disagi all'aeroporto: 4 voli dirottati su Brindisi Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, voli dirottati e ritardi: disagi per i passeggeriGiornata difficile quella di venerdì 16 gennaio all’aeroporto d’Abruzzo, dove la fitta nebbia ha causato una serie di disagi per i passeggeri, tra... Aeroporto Cagliari TROUBLES Nebbia su Cagliari, voli deviati ad Alghero e ritardiDisagi all'Aeroporto di Cagliari-Elmas: traffico dirottato sull'Aeroporto di Alghero a causa di una fitta nebbia mattutina ... cagliaripad.it Nebbia all’aeroporto di Elmas, voli dirottati su Alghero: disagi per i passeggeri – Cosa sappiamoDiversi voli diretti nel capoluogo sono stati dirottati su Alghero. In particolare, hanno cambiato destinazione il Milano-Cagliari, il Roma-Cagliari e il Bologna-Cagliari. L’ultimo volo decollato dall ... lanuovasardegna.it