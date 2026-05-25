Attivato il protocollo sanitario per due pazienti ricoverati al Sacco di Milano | sono a rischio Ebola

Notizia in breve

Sono stati attivati il monitoraggio e il protocollo sanitario per due pazienti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, considerati a rischio Ebola. Le loro condizioni sono sotto controllo e sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti per questo tipo di situazione. Le autorità sanitarie stanno seguendo le procedure previste per garantire la sicurezza e limitare eventuali rischi di contagio. Non ci sono altri dettagli sulle condizioni dei pazienti o sui test eseguiti.