Attivato il protocollo sanitario per due pazienti ricoverati al Sacco di Milano | sono a rischio Ebola
Sono stati attivati il monitoraggio e il protocollo sanitario per due pazienti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, considerati a rischio Ebola. Le loro condizioni sono sotto controllo e sono stati adottati tutti i provvedimenti previsti per questo tipo di situazione. Le autorità sanitarie stanno seguendo le procedure previste per garantire la sicurezza e limitare eventuali rischi di contagio. Non ci sono altri dettagli sulle condizioni dei pazienti o sui test eseguiti.
È stato attivato il monitoraggio sanitario per due pazienti ricoverati all'ospedale Sacco di Milano ritenuti a rischio Ebola. Residenti nel Comasco, sono tornati dall'Uganda con un volo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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