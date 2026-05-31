Le ricerche intense si sono concentrate tra i sentieri e il fiume Tronto, dopo che l'ultimo segnale del cellulare di una persona si è interrotto in un punto non ancora precisato. I soccorritori hanno seguito alcuni indizi che li hanno condotti verso la pista ciclopedonale, dove proseguono le operazioni di ricerca.

? Domande chiave Dove si è interrotto l'ultimo segnale del cellulare di Rino?. Quali indizi hanno portato i soccorritori verso la pista ciclopedonale?. Come stanno procedendo le ricerche tra i sentieri e il fiume?. Chi può fornire informazioni utili per rintracciare l'uomo scomparso?.? In Breve Ultimo segnale cellulare rilevato tra Centobuchi e la località Stella di Monsampolo.. Ricerca concentrata sulla pista ciclopedonale lungo il fiume Tronto.. Il figlio Gianluca ha dato l'allarme sabato 30 maggio dopo ore di silenzio.. Il sindaco Sergio Loggi ha attivato il Centro Operativo Comunale di Monteprandone.. Rino Neroni scomparso a Centobuchi: ricerche intense tra i sentieri e il fiume Tronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia a Centobuchi: ricerche intense tra i sentieri e il fiume Tronto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caccia a Diego: ricerche intense tra il Reno e la zona della BarcaUn giovane di 25 anni è scomparso giovedì da Zola Predosa, con l'ultimo segnale captato nella zona della Barca.

Verzegnis, dispersi tra i sentieri: domani l’elicottero per le ricercheDomani sono previste ricerche con un elicottero per localizzare gli escursionisti dispersi a Verzegnis.