Domani sono previste ricerche con un elicottero per localizzare gli escursionisti dispersi a Verzegnis. Finora, gli agenti hanno accertato che i dispersi si sono spostati lungo alcuni sentieri secondari dopo aver lasciato il motoveicolo. Durante le ricerche sul campo, sono state trovate alcune tracce e segnali che potrebbero indicare il loro passaggio in zone meno battute. Le squadre di soccorso continuano a cercare indizi utili per ritrovarli.

? Punti chiave Dove si sono dirottati gli escursionisti dopo aver lasciato il motoveicolo?. Quali tracce concrete hanno trovato i soccorritori nelle scorciatoie secondarie?. Come influirà l'intervento dell'elicottero sulle zone inaccessibili del Monte Bottai?. Perché il meteo ha reso critici i sentieri tra Chianzutan e Alesso?.? In Breve Ventina di tecnici tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco operano.. Ricerca concentrata su sentiero 811, Casera Avrint, Bivacco Carcadé e vette Bottai e Piombada.. Tracce del passaggio individuate lungo i sentieri 827 e accessi da Val d’Arzino e Alesso.. Domani l'elicottero sorvolerà i versanti montuosi per monitorare le aree inaccessibili a piedi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verzegnis, dispersi tra i sentieri: domani l’elicottero per le ricerche

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